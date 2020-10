Premier League: Aston Villa écrase Liverpool 7-2

Incroyable! Liverpool a été balayé 7-2 à Birmingham par Aston Villa lors de la 4e journée de Premier League. Les Reds ont vécu un véritable naufrage défensif.

Les deux plus grands clubs anglais ont ainsi vécu un dimanche à oublier que Manchester United a perdu 6-1 chez lui contre Tottenham! C'est d'ailleurs la première fois de l'histoire que les Reds et les Red Devils encaissent au moins six buts le même jour. Liverpool n'avait pour sa part pas concédé sept réussites dans un match depuis avril 1963...

Liverpool, qui avait gagné ses trois premiers matches, a été totalement méconnaissable à Villa Park, surtout sur le plan défensif. L'équipe a pris l'eau de manière incroyable. Watkins (4e/22e/39e), McGinn (35e), Barkley (55e) et Grealish (66e/75e) ont marqué, alors que les Reds ont répliqué par Salah (33e/60e). Les absences de Mané (Covid-19) et du gardien Alisson (blessé) ont pesé lourd et trois des buts concédés l'ont été sur des tirs déviés, mais cela n'explique de loin pas ce terrible naufrage.

C'est donc Everton qui est leader avec le maximum de 12 points. Les Toffees de Carlo Ancelotti recevront Liverpool dans deux semaines pour un derby de la Mersey qui promet beaucoup.

