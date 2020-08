Premier League: Chelsea continue de se renforcer

Le défenseur international anglais Ben Chilwell (23 ans) quitte Leicester. Il a signé un contrat de cinq ans avec Chelsea, a annoncé le club londonien, sans préciser le montant du transfert.

'Je suis très heureux de rejoindre Chelsea à ce moment très excitant pour le club', s'est réjoui Chilwell. Il est la troisième recrue majeure du club de Stamford Bridge après les arrivées de l'ailier marocain Hakim Ziyech (Ajax) et de l'attaquant allemand Timo Werner (RB Leipzig).

'J'ai hâte de rejoindre cette équipe jeune et dynamique dirigée par Frank Lampard et nous nous battrons pour remporter des trophées la saison prochaine', a-t-il ajouté alors que Chelsea participera à la Ligue des champions. Si aucune des deux formations n'a communiqué le montant du transfert, Leicester a assuré sur son site internet que cette vente était 'l'une des plus importantes' de l'histoire du club.

La directrice de Chelsea Marina Granovskaïa s'est félicitée de 'l'expérience du haut niveau' qu'apportera Ben Chilwell 'malgré son jeune âge'. Chilwell évoluait depuis octobre 2015 avec Leicester, pour lequel il a joué 123 matches et compte onze sélections avec les Three Lions.

/ATS