Premier League: Foden désigné joueur de l'année

L'attaquant anglais Phil Foden (23 ans) a été désigné meilleur joueur de la saison en Premier League. La récompense revient pour la cinquième année d'affilée à un élément de Manchester City.

L'ailier ou milieu offensif a inscrit 17 buts et délivré 8 passes décisives, un record personnel, en 34 apparitions cette saison. Il a ainsi contribué à la réussite de son club formateur, leader avant l'ultime journée de championnat disputée dimanche.

L'international anglais a pris la lumière durant la saison 2023/2024 notamment lorsque Kevin de Bruyne, le maître à jouer de Manchester City, était bloqué à l'infirmerie. Il est le deuxième joueur de champ le plus utilisé (en nombre de minutes jouées) par Pep Guardiola. Foden succède à ses coéquipiers De Bruyne (lauréat en 2019/2020 et 2021/2022) Ruben Dias (2020/2021) et Erling Haaland, son prédécesseur.

L'attaquant norvégien faisait quant à lui partie des huit joueurs nommés pour le prestigieux prix cette année, en compagnie d'Alexander Isak (Newcastle), Martin Odegaard et Declan Rice (Arsenal), Cole Palmer (Chelsea), Virgil van Dijk (Liverpool) et Ollie Watkins (Aston Villa).

Le vote a été effectué par un panel d'experts, comprenant des anciens joueurs et des journalistes notamment, et par des supporters. Foden réalise un doublé après avoir également été désigné joueur de l'année 2024 par la Football Writers' Association (FWA), l'association des journalistes sportifs anglais.

/ATS