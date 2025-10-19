Premier League: Liverpool battu à domicile par Manchester United

Cela va mal pour Liverpool. Les Reds ont perdu 2-1 chez eux contre Manchester United lors de la 8e journée de Premier League. Ils ont ainsi subi une troisième défaite de suite en championnat.

Mbeumo a choqué Anfield Road en ouvrant le score dès la 2e pour les visiteurs. Liverpool a ensuite beaucoup poussé, sans avoir de réussite. Gakpo a touché trois fois les montants des Red Devils avant d'enfin égaliser (78e).

Mais au moment où les Reds semblaient capables de passer l'épaule, ils ont été surpris après un corner qui a permis à Maguire de redonner un avantage décisif aux siens (84e). Manchester United attendait une victoire sur la pelouse de son rival séculaire depuis 2016.

Au classement, Arsenal mène avec 19 points contre 16 pour Manchester City et 15 pour le duo composé par Liverpool et Bournemouth.

/ATS