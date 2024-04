Premier League: Liverpool chute à domicile

Manchester City se retrouve en pole position dans la lutte pour le titre de Premier League au terme de la 33e journée. Ses deux rivaux, Arsenal et Liverpool, ont tous deux perdu gros dimanche.

Les Citizens, tenants du trophée depuis trois saisons, ont mis la pression sur leurs adversaires en battant facilement Luton 5-1 samedi. Arsenal s'est incliné 2-0 à domicile contre Aston Villa, qui n'a rien volé et qui a renforcé sa 4e place au classement. Après avoir tiré deux fois sur la barre, les Villans ont fini par concrétiser leur domination avec des buts de Bailey (84e) et Watkins (87e).

Trois jours après avoir sans doute enterré ses espoirs en Europa League, Liverpool a aussi perdu ses illusions en Premier League. Les Reds ont été battus 1-0 chez eux par Crystal Palace. Les hommes de Jürgen Klopp semblent en panne d'énergie et de réussite au mauvais moment. Ils ont encore une fois galvaudé de grosses occasions tout en affichant une fragilité défensive coupable. Les visiteurs londoniens ont marqué par Eze dès la 14e et ont ensuite bien et massivement défendu.

Manchester City est donc leader avec deux points d'avance sur Arsenal et Liverpool. Un nouveau titre tend les bras à Pep Guardiola et ses hommes.

/ATS