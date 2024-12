Premier League: Liverpool en leader convaincant

Liverpool a offert un joli cadeau de Noël anticipé à ses fans. Les Reds se sont imposés 6-3 à Londres contre Tottenham lors de la 17e journée de Premier League et ont conforté leur place de leader.

Les visiteurs ont dominé la partie presque d'un bout à l'autre, semant régulièrement la panique dans la défense des Spurs. Ils ont marqué par Diaz (23e/85e), MacAllister (36e), Szoboszlai (45e) et l'inévitable Salah (54e/61e). Maddison (41e), Kulusevski (72e) et Solanke (83e) ont répliqué pour les Londoniens.

Avec deux buts et deux assists, Salah a une fois encore pris une part prépondérante dans la victoire. L'Egyptien s'est installé en tête du classement des buteurs avec désormais 15 réussites, assorties de 11 passes décisives. Il est ainsi devenu le premier joueur de l'histoire de la Premier League à avoir comptabilisé plus de 10 buts et de 10 assists avant Noël.

Avec ce succès, Liverpool compte quatre points d'avance sur Chelsea, qui a été tenu en échec 0-0 sur la pelouse d'Everton, et six sur Arsenal. Les Reds ont en outre joué une rencontre de moins que leurs rivaux.

/ATS