Premier League: Liverpool se sépare de l'entraîneur Arne Slot

Liverpool a annoncé samedi le départ 'avec effet immédiat' de l'entraîneur Arne Slot. Le Néerlandais ...
Premier League: Liverpool se sépare de l'entraîneur Arne Slot

Premier League: Liverpool se sépare de l'entraîneur Arne Slot

Photo: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN

Liverpool a annoncé samedi le départ 'avec effet immédiat' de l'entraîneur Arne Slot. Le Néerlandais avait été sacré champion d'Angleterre en 2025 à l'issue de sa première saison.

'Le processus de nomination de son successeur est en cours', a précisé le club du nord-ouest de l'Angleterre, cinquième de la saison de Premier League qui vient de s'achever. Dans un communiqué, les propriétaires du club ont exprimé leur 'reconnaissance' quant au travail accompli par le Néerlandais de 47 ans, en insistant sur la 'rigueur' et le 'niveau d'expertise' affichés durant les deux années passées au club.

Ils ont également souligné 'la compassion et l'humanité dont il a fait preuve' après le décès accidentel de l'attaquant Diogo Jota en juillet 2025, quelques semaines après le 20e titre de champion d'Angleterre décroché par l'équipe au maillot rouge. Cependant, 'nous sommes collectivement parvenus à la conclusion qu'un changement est nécessaire pour que le club continue d'aller de l'avant. Là encore, il faut insister sur le fait qu'il ne s'agit en rien d'une décision prise à la légère, bien au contraire', ont-ils écrit.

Une 2e saison décevante

L'exercice 2025-2026 a été très décevant en matière de résultats sportifs. Les Reds ont assuré leur qualification pour la prochaine Ligue des champions lors de la dernière journée de Premier League, au bout d'une saison à 12 défaites en championnat.

Ils ont été éliminés sèchement en Coupe d'Angleterre par Manchester City (4-0) et en Coupe de la Ligue par Crystal Palace (3-0). Le Paris Saint-Germain les a dominés en quarts de finale de Ligue des champions à l'aller et au retour (2-0 à chaque fois).

Surtout, Slot s'était mis une grande partie des supporters à dos, notamment pour sa gestion de l'attaquant star Mohamed Salah, sa communication jugée parfois trop optimiste et déconnectée, et le football décevant pratiqué par son équipe.

/ATS
 

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