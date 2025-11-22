Premier League: Liverpool sombre à domicile contre Nottingham

Le champion d'Angleterre en perdition ! Battu 3-0 par le Nottingham Forest de Dan Ndoye, Liverpool a concédé samedi à Anfield une nouvelle défaite bien en embarrassante en Premier League.

Les cinq victoires consécutives qui avaient placé les Reds au sommet du classement en début de saison semblent bien loin. Les joueurs d'Arne Slot ont désormais perdu six de leurs sept derniers matches de championnat.

Celle concédée samedi fragilise un peu plus la place de l'entraîneur néerlandais, qui avait mené Liverpool au titre de champion dès sa première saison en Angleterre. Un nouveau camouflet devant le public d'Anfield mercredi en Ligue des champions contre le PSV Eindhoven pourrait bien forcer la main des dirigeants des Reds.

L'effet Sean Dyche

Nottingham Forest ressemblait pourtant à l'adversaire parfait pour se relancer. Le club de Dan Ndoye a déjà connu deux changements d'entraîneur cette saison et végétait à l'avant-dernière place du classement de Premier League avant cette 12e journée.

Mais l'arrivée du très pragmatique Sean Dyche le 21 octobre a semble-t-il servi d'électrochoc au club du centre de l'Angleterre. Dire que Nottingham n'avait pas encore terminé un match de championnat sans prendre de but depuis le début de l'exercice...

Murillo (33e), Nicolo Savona (46e) et Morgan Gibbs-White (78e) ont marqué les trois buts de Forest à Anfield. Ndoye n'a pas été décisif, mais il a disputé presque toute la partie avant d'être remplacé à la 86e.

Cette victoire permet à Nottingham de sortir temporairement de la zone de relégation, tandis que Liverpool est désormais 11e, à 8 points du leader Arsenal, qui reçoit Tottenham dimanche (17h30).

Xhaka et Sunderland battus

Granit Xhaka et Sunderland ont quant à eux concédé une défaite 1-0 sur le terrain de Fulham. Bien trop timorés, les hommes de Régis Le Bris ont quand même cru revenir de Londres avec un point, mais le but du Mexicain Raul Jimenez (84e) a offert aux Cottagers une victoire plus que méritée.

/ATS