Premier League: Postecoglu limogé après 39 jours à Nottingham

Ange Postecoglu (60 ans) sera resté 39 jours seulement manager de Nottingham Forest. Le technicien ...
Premier League: Postecoglu limogé après 39 jours à Nottingham

Premier League: Postecoglu limogé après 39 jours à Nottingham

Photo: KEYSTONE/EPA/Julio Munoz

Ange Postecoglu (60 ans) sera resté 39 jours seulement manager de Nottingham Forest. Le technicien a été limogé après la défaite à domicile 3-0 contre Chelsea lors de la 8e journée de Premier League.

L'actuel 17e de Premier League a évoqué 'une série de résultats et de performances décevants' pour justifier le limogeage 'avec effet immédiat' de l'Australien. En huit matches avec le club des Midlands toutes compétitions confondues depuis sa nomination le 9 septembre, Postecoglu n'a pas fêté le moindre succès. Sa position est donc vite devenue intenable et il a été écarté après... 39 jours! Il s'agit du règne le plus court de l'histoire de la Premier League.

Forest, qui avait auparavant limogé Nuno Espirito Santo, va donc devoir trouver déjà un troisième manager en très peu de temps. Samedi contre Chelsea, Nottingham a eu des occasions, mais a manqué de réalisme et de chance, avec un poteau et une transversale. Dan Ndoye n'a pas quitté le banc des remplaçants.

/ATS
 

Actualités suivantes

Super League: Servette se déplace chez le leader

Super League: Servette se déplace chez le leader

Football    Actualisé le 18.10.2025 - 04:03

Lugano - Lausanne ne sera pas rejoué

Lugano - Lausanne ne sera pas rejoué

Football    Actualisé le 17.10.2025 - 12:17

Mondial 2026: 28 des 48 participants à la Coupe du monde sont fixés

Mondial 2026: 28 des 48 participants à la Coupe du monde sont fixés

Football    Actualisé le 16.10.2025 - 05:03

L'Argentine domine Porto Rico 6-0, Messi double passeur

L'Argentine domine Porto Rico 6-0, Messi double passeur

Football    Actualisé le 15.10.2025 - 09:00

Articles les plus lus

Coupe du monde 2026: la Suisse reste idéalement placée

Coupe du monde 2026: la Suisse reste idéalement placée

Football    Actualisé le 15.10.2025 - 04:03

L'Argentine domine Porto Rico 6-0, Messi double passeur

L'Argentine domine Porto Rico 6-0, Messi double passeur

Football    Actualisé le 15.10.2025 - 09:00

Mondial 2026: 28 des 48 participants à la Coupe du monde sont fixés

Mondial 2026: 28 des 48 participants à la Coupe du monde sont fixés

Football    Actualisé le 16.10.2025 - 05:03

Lugano - Lausanne ne sera pas rejoué

Lugano - Lausanne ne sera pas rejoué

Football    Actualisé le 17.10.2025 - 12:17

Ronaldo meilleur buteur de l'histoire des qualifications du Mondial

Ronaldo meilleur buteur de l'histoire des qualifications du Mondial

Football    Actualisé le 14.10.2025 - 21:53

L'Angleterre première équipe d'Europe qualifiée

L'Angleterre première équipe d'Europe qualifiée

Football    Actualisé le 14.10.2025 - 22:51

L'Italie bat Israël 3-0 et assure son billet pour les barrages

L'Italie bat Israël 3-0 et assure son billet pour les barrages

Football    Actualisé le 14.10.2025 - 22:55

Coupe du monde 2026: la Suisse reste idéalement placée

Coupe du monde 2026: la Suisse reste idéalement placée

Football    Actualisé le 15.10.2025 - 04:03