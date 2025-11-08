Premier League: Sunderland freine le leader

Arsenal a concédé le nul 2-2 sur la pelouse de Sunderland lors de la 11e journée de Premier League. Les Black Cats de Granit Xhaka ont égalisé à la 94e par Brobbey.

Granit Xhaka a ainsi joué un mauvais tour à son ancien club. Sunderland a lutté avec un coeur immense. Les Black Cats ont même ouvert le score par le défenseur Ballard (36e). Après le repos, Saka (54e) et Trossard (74e) ont renversé la situation. Mais Brobbey, de manière acrobatique, a arraché un point mérité pour le promu, qui reste invaincu à domicile.

Arsenal peut cependant attendre avec sérénité le dénouement du choc dominical entre Manchester City et Liverpool, qui accusent déjà respectivement 7 et 8 points de retard.

/ATS