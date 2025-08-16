Premier League: Sunderland s'impose d'entrée

Granit Xhaka a fêté un retour victorieux en Premier League. Le milieu suisse et son nouveau ...
Premier League: Sunderland s'impose d'entrée

Premier League: Sunderland s'impose d'entrée

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Granit Xhaka a fêté un retour victorieux en Premier League. Le milieu suisse et son nouveau club de Sunderland ont en effet battu West Ham 3-0 à domicile lors de la 1re journée.

Avec le brassard de capitaine, Xhaka a orienté le jeu des Black Cats et bien protégé sa défense. Les buts ont été inscrits en seconde période par Mayenda (61e), Ballard (73e) et Isidor (92e).

Fabian Schär (capitaine) et Newcastle ont ramené le nul 0-0 de leur déplacement sur la pelouse d'Aston Villa. Les Magpies n'ont pas profité d'une supériorité numérique dès la 66e et l'expulsion de Konsa.

/ATS
 

