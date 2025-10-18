Premier League: Xhaka et Sunderland ont le sourire

Photo: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Sunderland et Granit Xhaka continuent leur joli parcours en Premier League. Les Black Cats ont battu Wolverhampton 2-0 lors de la 8e journée et figurent dans la première moitié du classement.

Mukiele (16e) et un autogoal de Krejci (92e) ont donné la victoire aux coéquipiers de Xhaka, qui comptent 14 points. Sunderland a vraiment réussi un excellent début de saison, donnant tort aux pronostiqueurs qui les voyaient végéter en queue de tableau.

Xhaka a été le seul Suisse à fouler une pelouse samedi. Fabian Schär est resté sur le banc de Newcastle lors de la défaite 2-1 des Magpies à Brighton, pour qui le vétéran Welbeck a marqué deux fois. Noah Oakfor était absent sur blessure pour Leeds, qui s'est incliné 2-0 à Burnley.

Dans une partie très animée, Crystal Palace et Bournemouth se sont séparés sur un nul 3-3. Les visiteurs ont mené 2-0 puis 3-2, avant que Mateta n'égalise sur penalty à la 97e. Le Français avait déjà signé les deux buts des Eagles (64e/69e). Il a ensuite raté une incroyable occasion de 4-3 à la 99e...

Un doublé de l'inévitable Haaland (58e/63e) a permis à Manchester City de l'emporter 2-0 face à Everton. Le Norvégien a déjà inscrit 11 buts en championnat cette saison!

