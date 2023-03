Premier League: succès sans prix pour Arsenal

Arsenal revient de très loin. Les Gunners ont arraché un succès 3-2 sans prix contre Bournemouth lors de la 26e journée de Premier League. Le but de la victoire a été inscrit par Nelson à la... 97e!

Granit Xhaka, entré à la 84e, et ses coéquipiers ont donc failli faire une mauvaise affaire. Les Cherries ont en effet mené 2-0 après des buts de Billing (1re) et Senesi (57e), mais le leader a réagi grâce à Partey (62e) et White (70e) avant la frappe décisive de Nelson.

Arsenal conserve donc cinq points d'avance sur Manchester City. Le tenant du titre, avec Manuel Akanji, a pour sa part battu Newcastle 2-0 grâce à Foden (15e) et Bernardo Silva (67e).

/ATS