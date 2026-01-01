Premier accroc de l'année pour Liverpool

Liverpool a démarré l'année 2026 du mauvais pied jeudi à domicile contre Leeds (0-0). Le champion ...
Photo: KEYSTONE/EPA/PETER POWELL

Liverpool a démarré l'année 2026 du mauvais pied jeudi à domicile contre Leeds (0-0).

Le champion d'Angleterre fut incapable de convertir sa timide mais constante domination en véritables offensives menaçantes.

Les Reds, quatrièmes avec 33 points, réduisent une toute petite partie de leur retard sur Aston Villa (3e avec 39 points), le dernier membre du podium qui a chuté lourdement 4-1 mardi sur la pelouse d'Arsenal (1er avec 45 points).

A Anfield, Liverpool a livré une prestation relativement insipide, sans étincelles si ce n'est sur le côté droit de l'attaque où Jeremie Frimpong était titulaire en l'absence de Mohamed Salah, parti à la Coupe d'Afrique des nations. Les meilleures occasions sont venues de Hugo Ekitiké (33e) et Virgil van Dijk (70e), mais leurs têtes ont manqué le cadre.

Si Leeds - où Noah Okafor est entré en jeu à la 70e - s'est essentiellement cantonné à défendre, les Whites ont failli réaliser un coup parfait avec l'entrant Dominic Calvert-Lewin, buteur mais en position de hors-jeu (81e).

Le 16e de Premier League a enchaîné jeudi un sixième match sans défaite en championnat, une série difficile à prédire au regard de l'adversité rencontrée (Liverpool deux fois, Chelsea, Brentford, Crystal Palace, Sunderland). Liverpool avait lui remporté ses trois derniers matches de Premier League. Ses prochains adversaires sont Fulham et Arsenal.

/ATS
 

