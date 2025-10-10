Qualification de l'Euro M21: un 0-0 frustrant pour les Suisses

L'équipe de Suisse M21 a dû se contenter d'un nul 0-0 à Lucerne contre l'Islande dans le groupe ...
Qualification de l'Euro M21: un 0-0 frustrant pour les Suisses

Qualification de l'Euro M21: un 0-0 frustrant pour les Suisses

Photo: KEYSTONE/URS FLUEELER

L'équipe de Suisse M21 a dû se contenter d'un nul 0-0 à Lucerne contre l'Islande dans le groupe C des qualifications de l'Euro. La sélection helvétique a manqué de force de percussion et d'idées.

Les solides Islandais ont posé de gros problèmes aux Suisses, notamment en raison de leur organisation et de leur engagement dans les duels. Les Suisses ont pourtant davantage tiré au but, mais sans parvenir à trouver l'ouverture. Le geste final ou la dernière passe ont trop souvent été déficients.

Les protégés de Sascha Stauch ont ainsi égaré leurs premiers points de la campagne. Ils avaient gagné leur première rencontre 2-0 en Estonie. Leur prochain match aura lieu mardi aux Iles Féroé, qui ont perdu 6-0 à domicile vendredi face à la France.

/ATS
 

Actualités suivantes

Suède - Suisse: Murat Yakin ne change rien

Suède - Suisse: Murat Yakin ne change rien

Football    Actualisé le 10.10.2025 - 19:41

Une Suède « en mode survie » se dresse face à la Suisse

Une Suède « en mode survie » se dresse face à la Suisse

Football    Actualisé le 10.10.2025 - 04:03

Match amical: L'Angleterre en gestion contre les Gallois

Match amical: L'Angleterre en gestion contre les Gallois

Football    Actualisé le 09.10.2025 - 23:11

Match amical: L'Angleterre en gestion contre les Gallois

Match amical: L'Angleterre en gestion contre les Gallois

Football    Actualisé le 09.10.2025 - 23:11

Articles les plus lus

Yakin: « Je ne sais pas si nous sommes favoris » contre la Suède

Yakin: « Je ne sais pas si nous sommes favoris » contre la Suède

Football    Actualisé le 09.10.2025 - 21:47

Match amical: L'Angleterre en gestion contre les Gallois

Match amical: L'Angleterre en gestion contre les Gallois

Football    Actualisé le 09.10.2025 - 23:11

Match amical: L'Angleterre en gestion contre les Gallois

Match amical: L'Angleterre en gestion contre les Gallois

Football    Actualisé le 09.10.2025 - 23:11

Une Suède « en mode survie » se dresse face à la Suisse

Une Suède « en mode survie » se dresse face à la Suisse

Football    Actualisé le 10.10.2025 - 04:03

Algérie se qualifie pour la Coupe du monde 2026

Algérie se qualifie pour la Coupe du monde 2026

Football    Actualisé le 09.10.2025 - 20:27

Yakin: « Je ne sais pas si nous sommes favoris » contre la Suède

Yakin: « Je ne sais pas si nous sommes favoris » contre la Suède

Football    Actualisé le 09.10.2025 - 21:47

Match amical: L'Angleterre en gestion contre les Gallois

Match amical: L'Angleterre en gestion contre les Gallois

Football    Actualisé le 09.10.2025 - 23:11

Match amical: L'Angleterre en gestion contre les Gallois

Match amical: L'Angleterre en gestion contre les Gallois

Football    Actualisé le 09.10.2025 - 23:11

Monaco: Adi Hütter démis de ses fonctions

Monaco: Adi Hütter démis de ses fonctions

Football    Actualisé le 09.10.2025 - 15:35

Coupe du monde de football 2034, peut-être en 2035

Coupe du monde de football 2034, peut-être en 2035

Football    Actualisé le 09.10.2025 - 19:03

Algérie se qualifie pour la Coupe du monde 2026

Algérie se qualifie pour la Coupe du monde 2026

Football    Actualisé le 09.10.2025 - 20:27

Yakin: « Je ne sais pas si nous sommes favoris » contre la Suède

Yakin: « Je ne sais pas si nous sommes favoris » contre la Suède

Football    Actualisé le 09.10.2025 - 21:47