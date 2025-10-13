Qualifications Mondial 2026: succès allemand et nul français

L'Allemagne s'est imposée 1-0 en Irlande du Nord dans le match au sommet de son groupe de qualification pour la Coupe du monde. La France n'a fait que 2-2 en Islande.

Nick Woltemade a marqué le but allemand de la victoire 1-0 à la 31e minute, de l'épaule, sur un corner de David Raum. Pour l'attaquant de Newcastle United, il s'agissait de son premier but en six matchs internationaux. Les Nord-Irlandais, qui avaient marqué en position de hors-jeu à la 14e minute, ont résisté et ont eu de bonnes occasions de but après la pause.

Grâce à cette victoire, l'Allemagne reste en tête du classement, à égalité de points avec la Slovaquie, qui a fêté une victoire 2-0 à domicile contre le Luxembourg. Les Allemands rencontreront la Slovaquie à Leipzig le 17 novembre pour clore les qualifications. Avant cela, l'Allemagne jouera au Luxembourg et la Slovaquie à domicile contre l'Irlande du Nord.

La Belgique prend le dessus sur les Gallois

Sans Kylian Mbappé, blessé, et de nombreux autres joueurs absents, la France a concédé le nul en Islande. Christopher Nkunku et Jean-Philippe Mateta ont certes réussi à renverser la vapeur en marquant après un peu plus d'une heure de jeu (2-1), mais les Islandais ont égalisé peu après par Kristian Hlynsson (2-2). En tête du classement, les Français ont encore trois points d'avance sur l'Ukraine, vainqueure 2-1 contre l'Azerbaïdjan.

La Belgique a fêté une victoire importante en s'imposant 4-2 au Pays de Galles après avoir été menée au score. Kevin de Bruyne a marqué un doublé grâce à deux penalties. Avec ces trois points, la Belgique a non seulement distancé le Pays de Galles dans un groupe J très disputé, mais elle a également dépassé la Macédoine du Nord, qui n'a fait que 1-1 face au Kazakhstan.

/ATS