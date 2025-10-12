Qualifications Mondial: Les Pays-Bas font un pas vers l'Amérique

Les Pays-Bas se sont joués de la Finlande 4-0 à Amsterdam dimanche. Les Néerlandais se déplaceront ...
Photo: KEYSTONE/AP/Patrick Post

Les Pays-Bas se sont joués de la Finlande 4-0 à Amsterdam dimanche. Les Néerlandais se déplaceront en Pologne le 14 novembre avec pour but de valider leur qualification au Mondial 2026.

En pleine forme, Memphis Depay a mis les Oranje sur orbite avec deux passes décisives et un but en première période. A la 8e, l'attaquant des Corinthians a servi Donyell Malen à la 8e, puis a trouvé Virgil Van Dijk à la 17e puis a lui-même marqué à la 38e. Cody Gakpo a refermé le tableau d'affichage à huit minutes du terme d'une frappe enroulée.

En tête du groupe G avec 16 points en six matches, les Néerlandais devront attendre le 14 novembre et leur déplacement en Pologne pour valider leur qualification directe pour la Coupe du monde. Un projet bien engagé pour les hommes de Ronald Koeman.

/ATS
 

