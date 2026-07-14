Quel objectif à l'Euro 2028? Le futur de la Suisse en 4 questions

Après son élimination en quart de finale de la Coupe du monde, l'équipe de Suisse va attaquer une nouvelle campagne qui doit la mener jusqu'à l'Euro 2028. Avec quels joueurs et quel objectif?

Tour d'horizon des prochaines échéances en quatre questions.

Que manque-t-il à la Suisse?

Sur ses huit derniers matches à élimination directe perdus dans un grand tournoi, la Suisse s'est inclinée six fois au-delà du temps réglementaire. Quatre fois aux tirs au but (Mondial 2006, Euro 2016, 2021 et 2024), deux fois en prolongations (Mondial 2014 et 2026) et souvent contre des adversaires prestigieux. Cela témoigne de l'écart infime qui la sépare des plus grandes nations du ballon rond.

On peut se poser 'la' question. Combien d'équipes sont encore clairement supérieures à la Suisse? Sans doute la France et l'Espagne, peut-être l'Angleterre, toutes dans le dernier carré du présent Mondial. L'Argentine? Difficile de l'affirmer après le crève-coeur de Kansas City.

La Suisse est bien encadrée par un staff ultraprofessionnel. Sa force collective et sa stabilité en ont fait l'une des huit meilleures équipes du monde. Il lui manque probablement quelques individualités capables de faire basculer un match. Johan Manzambi semble être fait de ce bois et le Genevois a cruellement manqué à ses coéquipiers après sa blessure. Peut-être sera-t-il celui qui rapprochera encore un peu plus la Suisse des sommets.

Quel doit être le prochain objectif?

En atteignant les quarts de finale du Mondial pour la quatrième fois après 1934, 1938 et 1954, la troupe de Murat Yakin a rempli l'objectif fixé par l'ASF. Le fait qu'elle ait dû gagner deux matches à élimination directe pour y parvenir suffit pour que cette Coupe du monde soit la meilleure de son histoire.

Et maintenant? 'Ce tournoi et le précédent (réd: l'Euro 2024) ont montré que la Suisse était capable d'atteindre les demi-finales, voire la finale, d'une grande compétition', estime le directeur des équipes nationales Pierluigi Tami.

À écouter parler le dirigeant tessinois, et à voir la frustration des joueurs d'être passé si proche du dernier carré, comme il y a deux ans contre l'Angleterre, on veut bien croire qu'il s'agit de leur nouvel objectif. Avant cela, il s'agira toutefois de faire le job lors des qualifications pour l'Euro 2028, qui se déroulera au Royaume-Uni et en Irlande.

Y aura-t-il des départs?

Après l'Euro 2024, trois retraites internationales étaient venues amorcer un changement de génération, celles de Yann Sommer, Fabian Schär et Xherdan Shaqiri. Y en aura-t-il d'autres après l'aventure nord-américaine? 'Aucun joueur ne m'a fait part de sa volonté d'arrêter', a assuré Murat Yakin au lendemain de l'élimination.

Remo Freuler (34 ans) était un candidat potentiel, mais l'intéressé a affirmé à la SRF son souhait de continuer. Des doutes concernent encore les latéraux Ricardo Rodriguez et Silvan Widmer, tous deux âgés de 33 ans. Le premier a encore de la marge sur son rival Miro Muheim. Le deuxième a perdu sa place au profit de Denis Zakaria lors de ce Mondial, et d'autres jeunes loups (Athekame, Britschgi) toquent à la porte du flanc droit.

Il ne fait aucun doute que Granit Xhaka continuera de porter le brassard de capitaine ces prochaines années. A 33 ans, le recordman de sélections (153) veut croire qu'il peut mener la Suisse encore plus loin. Il sera là en 2028 et il n'est même pas déraisonnable de l'imaginer prolonger sa carrière internationale jusqu'au Mondial du centenaire en 2030.

Murat Yakin est quant à lui sous contrat jusqu'à l'été 2028 et a maintenu sa 'fierté' et son 'envie' de diriger la sélection. Les équipes de Suisse seront, en revanche, chapeautées par un nouveau directeur à la rentrée, puisque Pierluigi Tami va prendre sa retraite.

Quelle est la suite du programme?

La prochaine échéance pour l'équipe de Suisse interviendra cet automne, avec la Ligue des nations. Reléguée en Ligue B, elle affrontera l'Écosse, la Slovénie et la Macédoine du Nord (aller-retour). Quatre matches sur six auront lieu du 26 septembre au 6 octobre. Les deux autres les 13 et 16 novembre.

La Suisse doit frapper fort, car cette Ligue des nations servira à déterminer les chapeaux du tirage au sort des qualifications pour l'Euro 2028. Leur présence en Ligue B signifie que les Helvètes ne pourront briguer, au mieux, qu'une place dans le pot 2.

Ce tirage au sort se déroulera le 6 décembre à Belfast, en Irlande du Nord. Les qualifications débuteront soit en en mars, soit en septembre prochain, en fonction de si la Suisse se retrouve dans un groupe de quatre ou de cinq.

/ATS