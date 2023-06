Rabiot prolonge à la Juventus jusqu'en 2024

Le milieu international français Adrien Rabiot, qui arrivait en fin de contrat à la Juventus, a choisi de prolonger pour une saison son bail avec la Vieille dame.

'Adrien prolonge jusqu'au 30 juin 2024', a indiqué le club italien sur son site.

A un an de l'Euro 2024, le milieu des Bleus (28 ans, 37 sélections, 3 buts) a fait le choix de rester dans une équipe où il se sait particulièrement apprécié de l'entraîneur, Massimiliano Allegri, même si la Juve ne disputera pas la Ligue des champions la saison prochaine.

Bianconero depuis 2019, Rabiot sort de sa saison la plus accomplie à Turin avec 11 buts marqués, toutes compétitions confondues, malgré un exercice compliqué pour la Juve, éliminée dès la phase de poules en C1 et pénalisée de dix points en championnat (7e) en raison de fraudes comptables. A Turin, il a notamment été champion d'Italie en 2020 et a remporté la Coupe d'Italie en 2021.

/ATS