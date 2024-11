Ranieri va redevenir à 73 ans entraîneur de l'AS Rome

Claudio Ranieri qui avait pris sa retraite en juin dernier, va devenir à 73 ans entraîneur de l'AS Rome, 12e du Championnat d'Italie. C'est ce que rapporte mercredi la presse italienne.

Selon notamment la 'Gazzetta dello Sport' et la chaîne de télévision 'Sky Sport', Ranieri et les propriétaires américains de la Roma sont parvenus à un accord ce mercredi à Londres.

Sa nomination sera officialisée jeudi après la signature de son contrat et il dirigera sa première séance d'entraînement jeudi après-midi.

Ranieri, né à Rome et formé à la Roma, a déjà entraîné les Giallorossi à deux reprises, entre 2009 et 2011, échouant de peu pour le titre de champion en 2010, et quelques mois en 2019.

L'AS Rome n'a pas souhaité confirmer ces informations.

Ranieri, sacré champion d'Angleterre en 2016 avec Leicester, l'un des exploits les plus retentissants de l'histoire de la Premier League, succédera à Ivan Juric, qui a été relevé de ses fonctions le week-end dernier après une quatrième défaite en cinq matches de championnat. Le technicien croate avait été nommé en septembre en remplacement de Daniele De Rossi, limogé après quatre matches.

Ranieri sera le quatrième entraîneur de la Roma depuis le début de l'année, Jose Mourinho ayant été licencié en janvier dernier.

Le club de la Louve n'a empoché que 13 points en douze matches. Il accuse treize points de retard sur le leader Naples et douze sur la 5e place, sans doute qualificative pour la C1, occupée par son grand rival, la Lazio.

Ranieri, passé notamment par l'Inter, la Juventus, Chelsea, Monaco ou encore Nantes, avait quitté en juin son poste d'entraîneur de Cagliari, annonçant que sa carrière d'entraîneur était terminée, à moins que ne lui soit proposé un poste de sélectionneur, fonction qu'il avait très brièvement occupée en 2014 avec la Grèce.

