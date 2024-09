Raphaël Varane annonce sa retraite

Raphaël Varane a annoncé mercredi sa retraite sportive. Formé à Lens et passé par le Real Madrid et Manchester United, le défenseur a également remporté la Coupe du monde en 2018 avec la France.

'Je suis tombé et je me suis relevé mille fois, et cette fois c'est le moment d'arrêter et de raccrocher les crampons après mon dernier match où j'ai remporté un trophée à Wembley', a expliqué le Français de 31 ans dans un message sur Instagram, en référence à sa victoire avec Manchester United en Coupe d'Angleterre au printemps. Il avait ensuite été transféré cet été à Côme, en Italie, où il n'aura disputé qu'un seul match.

/ATS