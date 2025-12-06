Rayan Cherki: un coup du foulard extraordinaire

Emmené par un Rayan Cherki étincelant avec notamment un coup du foulard extraordinaire, Manchester ...
Rayan Cherki: un coup du foulard extraordinaire

Rayan Cherki: un coup du foulard extraordinaire

Photo: KEYSTONE/EPA/ASH ALLEN

Emmené par un Rayan Cherki étincelant avec notamment un coup du foulard extraordinaire, Manchester City n’a pas failli. Les Mancuniens ont battu Sunderland 3-0 pour revenir à 2 points d’Arsenal.

City a forcé la décision sur des réussites de Ruben Dias, de Josko Gvardiol et de Phil Foden. Avec deux assists dont celui pour le 3-0 de Foden qui risque bien de faire le tour du monde, Cherki a illuminé cette rencontre qui a vu Sunderland caresser en seconde période l’espoir de revenir dans le match. Granit Xhaka a ainsi trouvé le poteau de Gianluigi Donnarumma lors du temps fort du néo-promu.

Comme son capitaine en sélection, Dan Ndoye a connu la défaite. Nottingham s’est incliné également 3-0 à Liverpool face à Everton. L’ailier vaudois a été remplacé à la pause alors que le score était de 2-0.

/ATS
 

