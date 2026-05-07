Real Madrid: Valverde souffre d'un traumatisme crânien

Federico Valverde est forfait pour le Clasico dimanche face à Barcelone, a annoncé le club madrilène. Le capitaine du Real Madrid souffre d'un 'traumatisme crânien' après une altercation ce jeudi.

Le milieu de terrain uruguayen 'devra rester au repos entre 10 et 14 jours', indique le Real, qui précise qu''à la suite des événements survenus ce matin lors de l'entraînement de l'équipe première, il a décidé d'ouvrir des dossiers disciplinaires' contre lui et coéquipier Aurélien Tchouaméni, avec qui il aurait eu une dispute.

D'après plusieurs médias espagnols, Valverde, accompagné de l'entraîneur madrilène Alvaro Arbeola, a été admis à l'hôpital près du centre d'entraînement du Real pour se faire poser plusieurs points de suture après avoir été blessé au visage. Les deux joueurs, qui ont eu un premier différend mercredi durant l'entraînement, se sont de nouveau accrochés jeudi durant et après la séance d'entraînement.

Valverde évoque un 'incident'

D'après les médias espagnols, Valverde aurait refusé de serrer la main de Tchouaméni et aurait commis une faute sur le milieu de terrain international français. Les deux joueurs auraient ensuite poursuivi leur altercation dans le vestiaire, où l'Uruguayen a été blessé.

Dans un message posté sur son compte Instagram, Valverde a évoqué un 'incident' avec un coéquipier, sans nommer Tchouaméni. 'La fatigue de la compétition et la frustration ont fait dégénérer la situation', explique-t-il.

Le titre pourrait se jouer dimanche

Le joueur uruguayen explique avoir 'accidentellement heurté une table' durant une 'dispute'. 'À aucun moment mon coéquipier ne m'a frappé, et je ne l'ai pas frappé non plus' assure-t-il.

Éliminé en quart de finale de la Ligue des champions par le Bayern Munich et loin du leader Barcelone en Liga, le Real Madrid est sous tension, menacé d'une deuxième année consécutive sans trophée majeur. Le Real se déplace à Barcelone dimanche lors d'un clasico qui pourrait sceller le sort de la Liga. Les Merengue comptent en effet 11 points de retard sur les Catalans, qui remporteront le championnat s'ils ne perdent pas ce match.

/ATS