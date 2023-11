Reto Gertschen sélectionneur intérimaire des Suissesses

Reto Gertschen (58 ans) dirigera l'équipe de Suisse dames à titre intérimaire lors des deux prochains matches de Ligue des nations. Il succède à Inka Grings, remerciée vendredi.

Gertschen, ancien joueur de LNA avec Young Boys, Lausanne, Sion, Servette et Saint-Gall, a ensuite embrassé une carrière d'entraîneur. Il a notamment dirigé les sélections suisses M18 et M20. Il travaille depuis 2017 comme chef du département Formation des entraîneurs à l'ASF et assume notamment la responsabilité du cours de la plus haute licence d'entraîneur (licence UEFA Pro).

Il dirigera les Suissesses lors des rencontres face à la Suède (1er décembre) et l'Italie (5 décembre). 'C'est une preuve de confiance de pouvoir prendre le poste d'entraîneur par intérim de l'équipe nationale féminine. Nous voulons terminer l'année sur une note positive', a-t-il déclaré dans le communiqué de l'ASF.

/ATS