Retour amer pour Sommer à Mönchengladbach

Yann Sommer ne gardera pas un souvenir impérissable de son retour à Mönchengladbach dans les buts du Bayern Munich. Certes, il fut acclamé par ses anciens supporters, mais le Bayern s'est incliné 3-2.

Cela n'arrive pas tous les jours. Alors que Yann Sommer allait rejoindre sa cage devant le carré des supporters des Fohlen pour le début de la deuxième mi-temps, la plupart des spectateurs se sont levés pour applaudir le portier de l'équipe de Suisse. Après son transfert-surprise pendant la pause hivernale, direction la Bavière après huit saisons et demie à Mönchengladbach, c'était loin d'tre évident.

Sinon, le Bâlois a vécu un après-midi difficile. Après huit minutes seulement, le défenseur français du Bayern Dayot Upamecano était expulsé pour une faute de dernier recours sur son compatriote Alhassane Pléa. Il s'agit du deuxième carton rouge le plus rapide dans l'histoire du Bayern.

Omlin et Elvedi solides

Avec un homme de moins et la fatigue d'un match de la Ligue des champions à Paris, le Bayern a souffert en deuxième période. Sur le 2-1 de Jonas Hofmann, les Bavarois n'ont montré aucun signe de réaction. Marcus Thuram a inscrit le 3-1 à 8 minute de la fin pour un Mönchengladbach qui a pu compter sur un solide Jonas Omlin dans les buts et un Nico Elvedi performant en défense. Cela fait cinq matches de suite, inclus un match de Coupe, que les Fohlen n'ont plus perdu contre le Bayern.

Après cette deuxième défaite de la saison de Munich - la première pour Sommer - Union Berlin de l'entraîneur suisse Urs Fischer a la possibilité de prendre la tête avec deux points d'avance en cas de succès dimanche sur la lanterne rouge Schalke 04.

/ATS