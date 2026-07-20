Rudi Garcia va quitter son poste de sélectionneur de la Belgique

Rudi Garcia quittera son poste de sélectionneur de la Belgique à la fin du mois de juillet ...
Rudi Garcia va quitter son poste de sélectionneur de la Belgique

Rudi Garcia va quitter son poste de sélectionneur de la Belgique

Photo: KEYSTONE/EPA/CHRISTOPHER TORRES

Rudi Garcia quittera son poste de sélectionneur de la Belgique à la fin du mois de juillet, a annoncé la Fédération royale belge lundi.

Le Français dirigeait depuis 2025 les Diables rouges, qu'il a emmenés en quarts de finale du Mondial 2026.

'Après des échanges avec la Fédération belge, nous avons décidé de ne pas prolonger l'excellent parcours de ces 18 derniers mois', a déclaré Garcia, cité dans le communiqué de la fédération. 'Rudi Garcia a incontestablement contribué à la réhabilitation des Diables rouges. Il a été nommé entraîneur fédéral dans un contexte sportif et financier difficile', a salué le directeur sportif de la fédération Vincent Mannaert, déclarant préparer 'un nouveau cycle' dont la désignation du nouveau sélectionneur.

Agé de 62 ans, Rudi Garcia avait pris la tête des Diables rouges en février 2025, succédant à Domenico Tedesco. L'ancien entraîneur de Lille, l'AS Rome, Marseille ou Lyon a accompli ses principaux objectifs en reprenant une sélection en crise: la maintenir en division A de la Ligue des nations en mars 2025 et se qualifier pour la Coupe du monde en Amérique du Nord.

/ATS
 

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