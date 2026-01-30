SL: Un derby du Rhône à la Praille dès 18h

Un derby du Rhône figure au menu de la 22e journée de Super League samedi. Actuellement 9e ...
Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Un derby du Rhône figure au menu de la 22e journée de Super League samedi.

Actuellement 9e du classement à 5 points du Top 6, qualificatif pour le Championship Group, le Servette FC accueille le FC Sion dès 18h à la Praille.

Invaincus face à Sion depuis octobre 2021, les Grenat restent sur une victoire (4-2) à St-Gall dimanche dernier. Mais cette victoire constitue à peine une lueur d'espoir pour une équipe qui n'avait gagné qu'un seul de ses neuf derniers matches en championnat (quatre défaites et quatre nuls).

Les Sédunois, 5es du classement, ont quant à eux dû se contenter d'un point dans chacune de leurs deux dernières sorties, après une série de trois succès en quatre matches. Anthony Racioppi et ses coéquipiers ont une revanche à prendre sur la défaite subie à Tourbillon à la mi-septembre lors du premier duel face au SFC.

Septième à 1 point du 6e YB, Lausanne affrontera la lanterne rouge Winterthour en terre zurichoise dans le même temps. Les hommes de Peter Zeidler n'ont connu qu'une seule défaite dans leurs sept dernières rencontres de Super League, mais restent sur un nul décevant face à Grasshopper. Le troisième match de la soirée opposera GC et Lugano, à 20h30.

/ATS
 

