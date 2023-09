SLO: une victoire impérative

Les trois équipes vaudoises seront en lice ce samedi. A 18.00, le Stade Lausanne-Ouchy espère cueillir sa première victoire de la saison avec la venue des Grasshoppers.

Au repos la semaine dernière, le SLO aura sa chance contre des Zurichois qui restent sur deux défaites en championnat, à Winterthour et devant Lucerne. La victoire est presque impérative pour le néo-promu s’il n’entend pas rester littéralement scotché à la dernière place du classement.

La pression du résultat sera également bien présente pour le Lausanne-Sport qui se déplace à St. Gall pour un coup d’envoi à 18.00. Fessée dimanche dernier à domicile par le FC Winterthour, la formation de Ludovic Magnin semble plus à l’aise à l’extérieur avec une performance méritoire à Berne et un succès à Bâle. Mais à St. Gall on le sait, l’atmosphère est souvent bien pesante pour le visiteur.

Enfin, Yverdon Sport, la meilleure équipe romande du moment, se déplace à Winterthour pour le match de 20.30. Avec ses nouvelles recrues, Marco Schällibaum est en train de bâtir une équipe fort séduisante qui a donné la leçon au Servette FC samedi dernier dans le huis clos de la Maladière. A la Schützenwiese, on lui demandera de poursuivre dans le même registre.

/ATS