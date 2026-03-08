Saint-Gall fait plier Bâle après un départ canon

Saint-Gall n'a fait qu'une bouchée d'un FC Bâle au visage bien pâle. Les Brodeurs se sont imposés ...
Photo: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Saint-Gall n'a fait qu'une bouchée d'un FC Bâle au visage bien pâle. Les Brodeurs se sont imposés 3-0 grâce à un départ canon dimanche en Super League.

Bâle, privé de Xherdan Shaqiri (blessé), a vécu une entame de match cauchemardesque. Complètement dépassés, les Rhénans se sont retrouvés menés de trois buts après une demi-heure.

Pour son 100e match sous le maillot saint-gallois, Chima Okoroji s'est offert un doublé (9e et 15e), avant que Carlo Boukhalfa ne triple la mise (30e).

Saint-Gall conforte donc sa deuxième place au classement. Les hommes d'Enrico Maassen comptent désormais cinq points d'avance sur Lugano.

Après deux succès en championnat, les Rotblau subissent quant à eux un nouveau coup d'arrêt sous la houlette de Stephan Lichtsteiner et restent à trois longueurs du podium.

/ATS
 

