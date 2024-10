Saint-Gall sombre à Bruges

Saint-Gall a commencé la phase de ligue de la Conference League de la pire des manières. A Bruges, les Brodeurs ont été laminés par le Cercle Bruges 6-2.

Une drôle d'histoire belge pour les joueurs d'Enrico Maassen. Après avoir été battus par Yverdon le week-end passé, les Saint-Gallois ont pris l'eau dans la ville célèbre pour ses canaux.

En Flandre occidentale, les Saint-Gallois ont été déclassés. Et ce dès le début de la partie puisque l'Equatorien Minda a ouvert la marque à la 3e. Kévin Denkey a ensuite ajouté deux buts avant la pause, puis un troisième sur penalty à la 54e (4-0). Csoboth a sauvé l'honneur à la 58e, juste avant un magnifique doublé de Magnee. Le Belge a inscrit le 5e but d'une frappe enroulée et le 6e d'une Madjer à la suite d'un coup franc dans les 16 mètres, après une passe en retrait que le gardien Ati Zigi a capté avec les mains.

La deuxième réussite saint-galloise par Mambimbi à la 81e n'ôte pas les marques de la déculottée prise par les joueurs de Suisse orientale.

/ATS