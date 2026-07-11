Scaloni: « Avec la VAR, il est difficile de parler de favoritisme »

L'Argentine est-elle favorisée par l'arbitrage depuis le début de la Coupe du monde? Le sélectionneur argentin Lionel Scaloni a balayé cette idée avant d'affronter la Suisse samedi en quart de finale.

Les critiques concernant l'arbitrage des Argentins ont pris de l'ampleur après leur 8e de finale remporté in extremis contre l'Egypte (3-2). Un but annulé et un penalty non sifflé ont provoqué la colère des Pharaons. Lors de la première victoire de l'Albiceleste contre l'Algérie (3-0), la non-intervention de la VAR pour une semelle de Lionel Messi avait également fait parler.

'Ce sont des critiques qui animent le tournoi. Une majorité de personnes ne souhaite pas nous voir gagner le tournoi, car nous sommes les champions en titre. Et c'est normal. Les joueurs peuvent s'en servir pour performer encore mieux sur le terrain', a estimé Lionel Scaloni vendredi à Kansas City, en conférence de presse d'avant-match.

'Avec la VAR, il est très difficile de parler de favoritisme, car elle prend des décisions claires. Avant le Mondial, nous avons assisté à un programme nous montrant clairement comment cela allait se passer ici, comment les nouvelles règles allaient être introduites. Et tout cela a été respecté à la lettre pour le moment', a ajouté Scaloni.

La Suisse, 'une très bonne équipe'

L'entraîneur argentin a également donné son avis sur la Suisse, une 'très bonne équipe, qui n'abandonne jamais, qu'elle soit devant au score ou pas'. Il a relevé son 'expérience' et celle de ses joueurs. 'Le fait qu'elle ait battu la Colombie, un adversaire qui réalisait une très bonne Coupe du monde, parle pour elle', a-t-il souligné.

Concernant sa sélection, Scaloni a assuré qu'elle était en train de monter en puissance. 'Nous avons bien récupéré du match contre le Cap-Vert (réd: victoire 3-2, en 16e de finale), qui nous avait coûté beaucoup d'énergie. Nous avons mieux joué contre l'Egypte, nous nous sommes créé plus d'occasions. Cela montre que l'équipe évolue dans le bon sens', a-t-il dit.

L'Argentine est toutefois passée proche de la correctionnelle contre les Egyptiens, puisqu'ils étaient encore menés 2-0 à la 79e. Au terme de la 'remontada', Lionel Scaloni est d'ailleurs apparu très ému, presque plus qu'après le sacre de 2022 face à la France.

'L'objectif n'est pas simplement de décrocher une victoire, mais de créer des émotions', a expliqué Scaloni. 'Pour cela, les joueurs doivent évoluer avec la même passion qu'ils avaient à 6-7 ans, quand ils perdaient le ballon dans la rue et que ça les rendait fous. C'est l'héritage que nous souhaitons laisser: celui d'une équipe qui n'abandonne jamais.'

/ATS