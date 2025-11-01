Seoane tout de suite dans le bain

La 12e journée de Super League se conclut dimanche avec trois matches. Le Lugano - St-Gall ...
Photo: KEYSTONE/MARCEL BIERI

La 12e journée de Super League se conclut dimanche avec trois matches. Le Lugano - St-Gall sera intéressant, mais les yeux seront tournés vers le choc YB-Bâle.

Pour son retour à la tête du club de la capitale, Gerardo Seoane doit donc affronter le FCB de Ludovic Magnin et Xherdan Shaqiri. Secoué 5-1 par Lausanne, Bâle s'est repris en disposant de Zurich 2-0 mercredi.

De son côté, YB marque beaucoup comme en témoignent les six buts lors des deux derniers matches, mais encaisse aussi avec 12 buts reçus lors des quatre derniers matches de championnat. C'est là que Seoane doit concentrer ses efforts pour le moment.

En reprise, Lugano accueille St-Gall. Les Tessinois en sont à quatre victoires sur leurs cinq derniers matches. La première rencontre entre les deux équipes avait souri à St-Gall, vainqueur 1-0 le 13 septembre dernier.

Dans le troisième et dernier match, Lucerne reçoit GC avec là une bataille pour ne pas se retrouver en queue de peloton.

/ATS
 

