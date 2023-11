Seraina Friedli met fin à sa carrière

Seraina Friedli, dix fois internationale suisse, met un terme à sa carrière avec effet immédiat.

La gardienne de 30 ans a justifié sa décision par le fait qu'elle n'est animée par la même passion. Elle souhaite se réorienter professionnellement.

Friedli a remporté six fois le championnat et quatre fois la coupe avec le FC Zurich. Ce n'est que cette saison qu'elle a été transférée en Belgique, à Anderlecht. En équipe nationale, la Grisonne a dû prendre son mal en patience derrière Gaëlle Thalmann, qui s'est quant à elle retirée cet été. Mais elle figurait dans la sélection lors des Euros 2017 et 2022 et du Mondial 2023.

Seraina Friedli fera officiellement ses adieux le vendredi 1er décembre dans le cadre du match international contre la Suède à Lucerne.

