Sergio Conceiçao nouvel entraineur d'Al-Ittihad

Le Portugais Sergio Conceiçao s'est engagé avec Al-Ittihad, le champion en titre d'Arabie Saoudite, a annoncé mercredi le club de Jeddah dans une vidéo postée sur son compte X.

Le coach portugais était libre de tout contrat depuis son départ de l'AC Milan en mai.

'La victoire n'est pas un choix. C'est ce qui nous définit. Les adversaires peuvent changer et leurs alliés tomber, le champion demeure. Il est le maître du jeu. Je suis Sergio Conceicao, je suis venu pour construire la gloire avec Al-Ittihad' est-il dit dans cette vidéo qui ne précise ni le montant, ni la durée du contrat du technicien lusitanien.

Ancien entraîneur du FC Nantes, Sergio Conceiçao (50 ans) remplace le Français Laurent Blanc, limogé par Al-Ittihad le 28 septembre après une défaite 2-0 contre Al-Nassr, le club de Cristiano Ronaldo. Al-Ittihad, le club de Karim Benzema et N'golo Kanté, qui a réalisé le doublé Coupe-Championnat la saison passée, est actuellement 3e du championnat saoudien.

