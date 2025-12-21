Serie A: Milan - Côme n'aura pas lieu en Australie

Le match de championnat italien entre le Milan AC et Côme n'aura pas lieu à Perth, en Australie, comme prévu. C'est ce qu'ont décidé lundi d'un commun accord la Serie A et les autorités australiennes.

Les parties impliquées ont expliqué que cette annulation est due à des contraintes financières liées aux conditions imposées par la fédération asiatique de football. Le match de la 24e journée du championnat aura donc lieu le 8 février pendant les Jeux olympiques sur sol italien.

'Nous regrettons l'échec de ce projet et sommes fermement convaincus qu'il s'agit d'une occasion manquée pour la promotion internationale du football italien', a commenté Ezio Simonelli, le président de la Serie A. L'idée a suscité des critiques parmi les supporters. En octobre, le projet de la Ligue espagnole de faire jouer le match de championnat entre le FC Barcelone et Villarreal à Miami avait déjà été rejeté.

/ATS