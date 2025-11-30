Serie A: l'Inter Milan rebondit à Pise

L'Inter a bien réagi une semaine après avoir perdu le derby della Madonnina contre l'AC Milan. Les Nerazzurri se sont imposés 2-0 sur le terrain de Pise dimanche, lors de la 13e journée de Serie A.

Un doublé de l'attaquant argentin Lautaro Martinez (69e/83e) a offert les trois points aux Milanais, qui s'étaient également inclinés en milieu de semaine contre l'Atlético Madrid en Ligue des champions (2-1). Yann Sommer et Manuel Akanji, les deux Suisses de l'Inter, ont bien resserré les rangs face au club toscan, où évolue le Fribourgeois Michel Aebischer.

L'Inter remonte ainsi au deuxième rang, à un point de l'AC Milan, en attendant le choc du week-end entre la Roma et le Napoli dimanche soir (20h45). En bas du classement, Pise occupe la 18e place du premier relégable.

/ATS