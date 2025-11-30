Serie A: l'Inter Milan rebondit à Pise

L'Inter a bien réagi une semaine après avoir perdu le derby della Madonnina contre l'AC Milan ...
Serie A: l'Inter Milan rebondit à Pise

Serie A: l'Inter Milan rebondit à Pise

Photo: KEYSTONE/EPA/ENRICO MATTIA DEL PUNTA

L'Inter a bien réagi une semaine après avoir perdu le derby della Madonnina contre l'AC Milan. Les Nerazzurri se sont imposés 2-0 sur le terrain de Pise dimanche, lors de la 13e journée de Serie A.

Un doublé de l'attaquant argentin Lautaro Martinez (69e/83e) a offert les trois points aux Milanais, qui s'étaient également inclinés en milieu de semaine contre l'Atlético Madrid en Ligue des champions (2-1). Yann Sommer et Manuel Akanji, les deux Suisses de l'Inter, ont bien resserré les rangs face au club toscan, où évolue le Fribourgeois Michel Aebischer.

L'Inter remonte ainsi au deuxième rang, à un point de l'AC Milan, en attendant le choc du week-end entre la Roma et le Napoli dimanche soir (20h45). En bas du classement, Pise occupe la 18e place du premier relégable.

/ATS
 

Actualités suivantes

Premier League: Liverpool revit contre West Ham, Isak enfin buteur

Premier League: Liverpool revit contre West Ham, Isak enfin buteur

Football    Actualisé le 30.11.2025 - 17:23

Messi et Miami en finale face à Vancouver

Messi et Miami en finale face à Vancouver

Football    Actualisé le 30.11.2025 - 08:03

Flamengo remporte sa quatrième Copa Libertadores

Flamengo remporte sa quatrième Copa Libertadores

Football    Actualisé le 30.11.2025 - 07:53

Super League: Servette et le LS jouent le haut du classement

Super League: Servette et le LS jouent le haut du classement

Football    Actualisé le 30.11.2025 - 04:03

Articles les plus lus

Super League: la lanterne rouge n'abandonne rien

Super League: la lanterne rouge n'abandonne rien

Football    Actualisé le 29.11.2025 - 22:25

Super League: Servette et le LS jouent le haut du classement

Super League: Servette et le LS jouent le haut du classement

Football    Actualisé le 30.11.2025 - 04:03

Flamengo remporte sa quatrième Copa Libertadores

Flamengo remporte sa quatrième Copa Libertadores

Football    Actualisé le 30.11.2025 - 07:53

Messi et Miami en finale face à Vancouver

Messi et Miami en finale face à Vancouver

Football    Actualisé le 30.11.2025 - 08:03

Super League: un point et quelques regrets pour Sion

Super League: un point et quelques regrets pour Sion

Football    Actualisé le 29.11.2025 - 20:07

Super League: la lanterne rouge n'abandonne rien

Super League: la lanterne rouge n'abandonne rien

Football    Actualisé le 29.11.2025 - 22:25

Super League: Servette et le LS jouent le haut du classement

Super League: Servette et le LS jouent le haut du classement

Football    Actualisé le 30.11.2025 - 04:03

Flamengo remporte sa quatrième Copa Libertadores

Flamengo remporte sa quatrième Copa Libertadores

Football    Actualisé le 30.11.2025 - 07:53

Une défaite rageante pour Rafel Navarro et la Suisse

Une défaite rageante pour Rafel Navarro et la Suisse

Football    Actualisé le 28.11.2025 - 21:07

Super League: Sion se rend à Lugano

Super League: Sion se rend à Lugano

Football    Actualisé le 29.11.2025 - 04:04

Super League: un point et quelques regrets pour Sion

Super League: un point et quelques regrets pour Sion

Football    Actualisé le 29.11.2025 - 20:07

Super League: la lanterne rouge n'abandonne rien

Super League: la lanterne rouge n'abandonne rien

Football    Actualisé le 29.11.2025 - 22:25