Serie A: les fans de Naples en liesse

Les joueurs de Naples ont été accueillis dans la nuit par des milliers de tifosi au retour de leur victoire contre la Juventus (1-0) à Turin. Ils pourraient être champions dès dimanche.

Banderoles, drapeaux et chants étaient au rendez-vous à l'arrivée des joueurs peu avant 03h00 lundi matin à l'aéroport de Naples-Capodichino, selon les images diffusées par des médias italiens et les joueurs eux-mêmes sur les réseaux sociaux. Victor Osimhen et Khvicha Kvaratskhelia, les deux stars de l'équipe de Luciano Spalletti, sont montés sur le toit du car de l'équipe pour saluer les milliers de tifosi.

Naples possède 17 points d'avance sur son plus proche poursuivant, la Lazio Rome, à sept journées de la fin de la saison. Le club sera titré en cas de succès contre la Salernitana samedi (15h00) et si la Lazio ne gagne pas dimanche (12h30) à San Siro contre l'Inter Milan.

L'entraîneur Spalletti a admis dimanche soir que son équipe avait fait un grand pas vers le troisième scudetto de l'histoire du club, plus de trois décennies après ceux de l'époque Maradona (1987, 1990). Mais il a appelé à attendre 'encore un peu' avant de 'déboucher les bouteilles'.

/ATS