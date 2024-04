Noah Okafor a permis à l'AC Milan de sauver le nul 3-3 à Sassuolo lors de la 32e journée de Serie A. L'international suisse a égalisé à la 84e, deux minutes après son entrée en jeu.

Okafor en est désormais à six buts inscrits pour sa première saison en championnat d'Italie, malgré le plus souvent un rôle de joker et quelques blessures.

/ATS