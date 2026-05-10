Servette Chênois proche de la finale, Beney brille à Manchester

Chaque lundi, Keystone-ATS fait le point sur l'actualité du football féminin, de la Women's Super League aux performances des joueuses de l'équipe de Suisse évoluant à l'étranger.

Women's Super League

PLAY-OFF. Servette Chênois a pris une option sérieuse sur la qualification pour la finale des play-off vendredi au Letzigrund. Les Genevoises se sont imposées 4-0 sur la pelouse du FC Zurich et aborderont le match retour vendredi avec un avantage considérable.

Championnes de Suisses en titre, les joueuses de Young Boys devraient elles aussi être au rendez-vous de la finale. Les Bernoises ont gagné 3-1 à Saint-Gall, repêché sur le tapis vert après la disqualification du FC Bâle au tour précédent.

PROMOTION-RELEGATION. Dans le même temps, Sion et Yverdon se battent pour la promotion dans l'élite. Les deux équipes romandes de LNB sont en lice dans le tour de promotion-relégation avec Lucerne et Thoune, les cancres de Women's Super League.

Après un excellent départ (deux victoires), les Yverdonnoises se sont inclinées dimanche à domicile devant Lucerne (2-1). A mi-parcours, les Nord-Vaudoises sont toujours deuxièmes de ce mini-groupe et pourraient faire un grand pas vers la promotion en cas de succès dimanche contre Thoune.

Battu pour la troisième fois en trois matches (défaite 4-1 samedi dans l'Oberland bernois), Sion a en revanche vu la Super League s'éloigner.

Les Suissesses à l'étranger

ANGLETERRE. Iman Beney a joué un grand rôle dans la qualification de Manchester City dimanche pour la finale de la Coupe d'Angleterre. Entrée en jeu à la 66e alors que les Cityzens étaient menées 2-0 par le Chelsea de Livia Peng (sur le banc), la Valaisanne a délivré deux passes décisives (86e/90e+1) pour arracher les prolongations.

La Jamaïcaine Khadija Shaw, déjà buteuse sur le 2-2, a ensuite inscrit le but de la victoire pour les Mancuniennes à la 103e. Elles affronteront Brighton en finale, le 31 mai à Wembley.

ITALIE. Déjà sacrée championne d'Italie le week-end dernier, l'AS Rome a enchaîné avec une belle victoire à Sassuolo (3-0). La Suissesse Alayah Pilgrim a participé à la fête en inscrivant le troisième but des Louves, sa sixième réussite de la saison toutes compétitions confondues.

ALLEMAGNE. Lydia Andrade est toujours autant en forme avec Cologne en Bundesliga. L'attaquante formée à Zurich a ouvert le score lors de la victoire contre Hambourg (2-1), marquant ainsi son troisième but en trois matches.

Avec le SC Fribourg, Alena Bienz a également trouvé le chemin des filets ce week-end lors d'une défaite 4-2 contre Wolfsburg. A noter également la promotion de Stuttgart, où évolue la Suissesse Julia Glaser, en première division allemande.

/ATS