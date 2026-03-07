Servette devant une tribune vide à domicile, le club réagit

Au Stade de Genève, le match de Super League entre Servette et le FC Zurich s’est joué samedi sans supporters dans la tribune Nord. Le Conseil d'État du canton de Genève avait ordonné sa fermeture mercredi. Une solution jugée 'arbitraire' par le club grenat.

'C'est une solution qui est arbitraire et complètement disproportionnée, a réagi au micro de la RTS le chef de la communication du Servette FC Loïc Luscher. On punit près de 3000 abonnés, près de 4000 personnes qui se rendent dans cette tribune en moyenne lors des matchs à domicile pour l'acte d'une seule personne.'

Dans le stade, les supporters des clubs genevois et zurichois ont aussi réagi, une quinzaine de minutes après le début du match. Des deux côtés ont été brandies des banderoles indiquant 'Vos sanctions pour diviser, notre union pour riposter', en français et en allemand.

Décision le 3 mars

Les autorités genevoises avaient annoncé mardi déjà que la tribune Nord des supporters resterait fermée. Ils avaient réagi face au comportement jugé 'irresponsable' des fans grenat le week-end dernier.

Selon le communiqué du canton, des engins pyrotechniques avaient été allumés 'de manière coordonnée et massive' lors du match contre Sion samedi dernier, 'mettant en danger la sécurité des spectateurs et des acteurs du jeu'. Et cela malgré les mesures prises à la suite de débordements et notamment d’utilisation d’engins pyrotechniques en gare de Lausanne le 15 février.

La situation n'a pas empêché les Grenat de s'imposer samedi 2-1 face au FCZ, mettant ainsi fin à une longue disette. Servette n'avait en effet plus fêté de victoire devant ses supporters depuis le 26 octobre.

