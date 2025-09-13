Servette ne sort pas des bas-fonds du classement

Servette ne parvient pas à s'extraire de sa spirale négative. Les Grenat, pourtant largement dominateurs, ont concédé une nouvelle défaite en Super League samedi sur la pelouse du FC Zurich (2-1).

Le match nul prometteur arraché avant la trêve internationale contre Lucerne (2-2) n'a pas été confirmé par une première victoire en championnat. Les hommes de Jocelyn Gourvennec auraient pourtant mérité de revenir de Zurich avec un point, voire la totalité de l'enjeu.

Malchanceux, les Genevois ont touché deux fois les montants en première période (2e Stevanovic, 13e Ayé) avant d'encaisser deux jolis buts signés Cheveyo Tsawa. L'international suisse M19 s'est joué d'un Anthony Baron trop naïf (28e) avant de s'offrir un doublé sur une action litigieuse (43e).

La réduction du score de Yoan Severin sur corner (80e) s'est avérée trop tardive et les Servettiens n'ont pas réussi à égaliser malgré deux cartons rouges récoltés par le FCZ en fin de match (Bangoura puis Sauter). Le SFC traîne donc toujours dans les bas-fonds du classement et pourrait même finir le week-end à la dernière place si Winterthour bat Sion dimanche.

Bâle fait chuter Thoune

Tube de ce début de saison, le FC Thoune a concédé sa première défaite en Super League. Le leader s'est incliné à domicile devant un FC Bâle porté une nouvelle fois par Xherdan Shaqiri (3-1).

Shaqiri a ouvert le score (24e), a offert le 2-0 à Albian Ajeti avant la mi-temps (41e), avant de s'offrir un doublé sur penalty dans les arrêts de jeu (98e). Thoune avait réduit la marque au retour des vestiaires (Bertone, 51e), mais a dû finir à 10 après l'expulsion de Montolio (78e) .

A la faveur de ce succès, Bâle remonte à la troisième place, à un point de son adversaire du jour. Ce résultat fait les affaires de Saint-Gall, qui pourrait s'emparer du fauteuil de leader en cas de succès samedi soir contre Lugano.

/ATS