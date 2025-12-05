Servette pourrait glisser au 11e rang

Un seul club romand jouera samedi lors de la 16e journée de Super League. Le Servette FC, 10e ...
Servette pourrait glisser au 11e rang

Servette pourrait glisser au 11e rang

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Un seul club romand jouera samedi lors de la 16e journée de Super League. Le Servette FC, 10e du classement avec 16 points, se déplace à Zurich pour y affronter Grasshopper à 18h.

Les Grenat de Jocelyn Gourvennec, qui restent sur quatre matches sans victoire en championnat (deux défaites, deux nuls), pourraient glisser à l'avant-dernier rang en cas d'échec face aux Sauterelles (11es, 14 points). Mais GC n'a gagné qu'une seule de ses sept dernières parties en Super League.

Les deux premiers du classement seront sur le front samedi. Battu dans ses deux dernières sorties, le leader Thoune accueillera Lucerne à 18h. Une nouvelle contre-performance des Bernois pourrait faire les affaires de St-Gall, 2e avec trois longueurs de retard: les Brodeurs recevront dès 20h30 le FC Zurich.

/ATS
 

Actualités suivantes

Un groupe favorable pour la Suisse au Mondial 2026

Un groupe favorable pour la Suisse au Mondial 2026

Football    Actualisé le 05.12.2025 - 21:17

La justice ordonne l'arrestation de 46 personnes dont 29 joueurs

La justice ordonne l'arrestation de 46 personnes dont 29 joueurs

Football    Actualisé le 05.12.2025 - 10:17

La Suisse impatiente de découvrir ses futurs adversaires

La Suisse impatiente de découvrir ses futurs adversaires

Football    Actualisé le 05.12.2025 - 04:04

Xamax contre Yverdon en quarts, Sion à GC

Xamax contre Yverdon en quarts, Sion à GC

Football    Actualisé le 04.12.2025 - 23:40

Articles les plus lus

Sion se sort du piège Aarau

Sion se sort du piège Aarau

Football    Actualisé le 04.12.2025 - 22:36

Xamax contre Yverdon en quarts, Sion à GC

Xamax contre Yverdon en quarts, Sion à GC

Football    Actualisé le 04.12.2025 - 23:40

La Suisse impatiente de découvrir ses futurs adversaires

La Suisse impatiente de découvrir ses futurs adversaires

Football    Actualisé le 05.12.2025 - 04:04

La justice ordonne l'arrestation de 46 personnes dont 29 joueurs

La justice ordonne l'arrestation de 46 personnes dont 29 joueurs

Football    Actualisé le 05.12.2025 - 10:17

Bâle écarte Grand-Saconnex de sa route

Bâle écarte Grand-Saconnex de sa route

Football    Actualisé le 04.12.2025 - 20:43

Sion se sort du piège Aarau

Sion se sort du piège Aarau

Football    Actualisé le 04.12.2025 - 22:36

Xamax contre Yverdon en quarts, Sion à GC

Xamax contre Yverdon en quarts, Sion à GC

Football    Actualisé le 04.12.2025 - 23:40

La Suisse impatiente de découvrir ses futurs adversaires

La Suisse impatiente de découvrir ses futurs adversaires

Football    Actualisé le 05.12.2025 - 04:04

Yverdon élimine Lausanne et file en quart de finale

Yverdon élimine Lausanne et file en quart de finale

Football    Actualisé le 03.12.2025 - 23:25

Coupe de Suisse: un déplacement périlleux pour le FC Sion

Coupe de Suisse: un déplacement périlleux pour le FC Sion

Football    Actualisé le 04.12.2025 - 04:03

Bâle écarte Grand-Saconnex de sa route

Bâle écarte Grand-Saconnex de sa route

Football    Actualisé le 04.12.2025 - 20:43

Sion se sort du piège Aarau

Sion se sort du piège Aarau

Football    Actualisé le 04.12.2025 - 22:36