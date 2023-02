Servette prend l'eau à St-Gall

Servette a connu une soirée noire à St-Gall en Super League. Les Genevois sont rentrés avec un 3-0 dans les valises suite à toute une série de malheurs.

La soirée a tourné au cauchemar pour Jérémy Frick. Le portier du Servette FC a commis une faute de main dès la 8e minute qui a permis à Lukas Görtler d'ouvrir la marque en poussant le ballon mal maîtrisé par le gardien genevois au-delà de la ligne. Les Genevois auraient pu effacer ce départ malencontreux juste avant la demi-heure. Après visionnement de la VAR, l'arbitre Sven Wolfensberger décidait d'accorder un penalty aux Genevois pour une faute de main minuscule de Leonidas Stergiou après une déviation de Chris Bedia.

L'ancien Saint-Gallois Dereck Kutesa était chargé de transformer le coup de pied de réparation. Le tir du Genevois, manquant de puissance, était repoussé par Zigi (33e). Cinq minutes plus tard, Frick, décidément pas en veine, ne maîtrisait pas sa sortie et ramassait l'ancien Servettien Jérémy Guillemenot. Ce dernier transformait lui-même le penalty (39e). La première période se terminait sur nouveau coup de théâtre. Timothée Cognat avait bien cru avoir réduit le score à la 45e mais son but était annulé pour un hors-jeu de position de Beida, qui se trouvait sur la trajectoire de Zigi.

La deuxième mi-temps des Genevois fut de meilleure facture avec un Stevanovic très remuant sur son aile droite. Mais l'expulsion de Boris Cespedes à la 64e minute pour un deuxième avertissement a freiné les ambitions genevoises. Les St-Gallois ont encore marqué par le nouveau venu Geubbels (88e).

Servette se retrouve quatrième au classement avant de se déplacer à Winterthour mercredi.

/ATS