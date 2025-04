Servette se contente d'un nul 1-1 à Sion

Il n'y a peut-être pas pire endroit pour mourir ! Tenu en échec (1-1) à Tourbillon par le FC Sion, le Servette FC peut tirer une croix sur le titre. Celui-ci est désormais promis au FC Bâle.

Les Grenat accusent, en effet, 6 points de retard avec un plus mauvais goal average que les Rhénans alors qu'il ne reste plus que six rencontres au programme. Même si mathématiquement tout reste possible, la messe semble dite. Ce n'est pas cette année que le Servette FC remportera ce titre espéré depuis vingt-six ans, soit depuis plus d'un quart de siècle.

Même si sa domination fut incontestable, Servette ne peut pas s'estimer lésé sur la pelouse de son meilleur ennemi. Les occasions les plus franches furent pour le FC Sion. L'ouverture du score de Numa Lavanchy à la 65e répondait, ainsi, à une certaine logique. L'égalisation quatre minutes plus tard du joker Aliune Ndoye aussi.

Malgré une bravoure certaine, le FC Sion n'a pas vraiment les armes cette année pour rivaliser avec l'une des équipes de tête du championnat. Didier Tholot sort toutefois conforté de ce derby du Rhône. Son équipe a montré un visage qui devrait rassurer un président que l'on dit prêt à actionner la guillotine.

Thomas Häberli rend, quant à lui, une copie contrastée. La titularisation sur le flanc droit de la défense de Luca Scandurra (19 ans) fut une réussite, celle en revanche de Victory Beniangba en attaque un désastre. Déjà peu à son avantage lors de ses dernières apparitions, le Nigérian fut un poids mort. L'autre erreur de l'entraîneur fut de sortir Dereck Kutesa, passeur sur le 1-1, en fin de match alors que Servette évoluait à onze contre dix après l'expulsion de Noé Sow à la 82e Comment peut-on se priver du meilleur buteur de la Super League dans un tel instant ?

Les Young Boys humiliés

Battus... 5-0 à Lucerne, les Young Boys ont également abdiqué. Le double tenant du titre a définitivement enterré ses rêves de 'remontada'. Cette fessée historique rappelle combien la saison des Bernois est indigne. Désormais à 8 points du FC Bâle, la formation de Giorgio Contini n'a plus que la Coupe de Suisse pour la sauver. L'entraîneur peut désormais se demander si une équipe qui perd 5-0 à Lucerne possède une réelle marge sur un pensionnaire de Promotion League comme Bienne. Pas sûr...

/ATS