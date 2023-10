Shaqiri passeur décisif, Chicago victorieux

Xherdan Shaqiri s'est montré décisif samedi en MLS.

Chicago s'est imposé 1-0 sur la pelouse des New York Red Bulls grâce à un coup-franc parfait de son capitaine qui a trouvé la tête de Georgios Koutsias pour le but de la victoire à la 64e minute.

Le Fire, qui restait sur six matches sans victoire en championnat (quatre défaites, deux nuls), a pourtant été nettement dominé dans cette partie. Mais l'expulsion du défenseur new-yorkais Hassan Ndam à la 62e a tout changé.

Deux minutes plus tard, Xherdan Shaqiri bottait un coup-franc rentrant qui laissait la défense adverse sans réaction, Koutsias étant seul à sept mètres du but adverse au moment de reprendre le cuir. Le Bâlois aurait pu doubler la mise à la 87e, mais il a manqué le cadre sur une reprise du gauche à bout portant.

Ce succès permet à Chicago d'entretenir l'espoir dans la lutte pour les play-off. Avec 37 points en 31 matches, le Fire est 11e de la Conférence Est à égalité avec Montréal, qui détient pour l'heure le 9e et dernier ticket disponible à l'Est, et D.C. United (10e). Il lui reste trois parties dans la saison régulière, la prochaine mercredi face à l'Inter Miami de Lionel Messi.

/ATS