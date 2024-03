Sierro et Kutesa retenus pour la première fois

Murat Yakin a retenu deux néophytes dans sa sélection en vue des matches amicaux au Danemark et en Irlande. Il s'agit de Vincent Sierro (Toulouse) et Dereck Kutesa (Servette).

Sierro (28 ans) avait quitté les Young Boys en janvier 2023 pour Toulouse. Le milieu de terrain est vite devenu un élément indispensable dans le club de Ligue 1, où il porte désormais le brassard de capitaine.

Kutesa (26 ans) joue pour sa part un rôle important dans les succès récents de Servette. Aligné le plus souvent sur une aile, il a déjà inscrit six buts.

Les défenseurs Becir Omeragic (Montpellier) et Kevin Mbabu (Augsburg) effectuent quant à eux leur retour en sélection. Omeragic n'avait plus été retenu depuis juin 2021, alors que Mbabu n'avait plus été sélectionné depuis la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Les principaux absents de la liste sont Loris Benito et Filip Ugrinic. Les deux joueurs des Young Boys sont blessés. Benito est déjà out pour l'Euro (ligament croisé du genou).

/ATS