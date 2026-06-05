Sion: Kabacalman prolonge jusqu'en 2028

Ali Kabacalman reste fidèle au FC Sion. Le club valaisan a annoncé vendredi avoir prolongé ...
Sion: Kabacalman prolonge jusqu'en 2028

Sion: Kabacalman prolonge jusqu'en 2028

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Ali Kabacalman reste fidèle au FC Sion. Le club valaisan a annoncé vendredi avoir prolongé jusqu'en 2028 le contrat de son capitaine.

Né à Lausanne, Kabacalman était arrivé à Tourbillon à l'été 2023, en provenance d'Yverdon. Le milieu de 30 ans avait déjà signé une prolongation de contrat en mars 2025, s'engageant alors jusqu'à l'été 2027. Il a disputé 40 matches officiels durant la saison 2025/26, toutes compétitions confondues.

'Ali est un joueur fondamental de notre effectif. Au-delà de ses qualités sportives, il apporte beaucoup au groupe par son leadership, son professionnalisme et son expérience. Il représente parfaitement l’identité que nous souhaitons donner à notre équipe', explique le directeur sportif Barthélémy Constantin, cité dans le communiqué du club.

/ATS
 

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