Sion accueille le FC Bâle samedi soir à Tourbillon

Le FC Sion accueille le FC Bâle samedi soir à Tourbillon pour le compte de la 5e journée de ...
Photo: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Le FC Sion accueille le FC Bâle samedi soir à Tourbillon pour le compte de la 5e journée de Super League (20h30). Les Valaisans veulent reprendre leurs bonnes habitudes en championnat.

Trois semaines après le 0-0 obtenu sur la pelouse des Young Boys, les hommes de Didier Tholot visent un nouveau coup d'éclat face à l'un des favoris au titre de champion de Suisse. Les Sédunois n'ont plus joué depuis deux semaines et leur victoire 2-0 en Ajoie au premier tour de la Coupe de Suisse.

Toujours invaincu en Super League, Sion tentera de reprendre sa marche en avant face à un adversaire qui reste sur une élimination en barrages de la Ligue des champions. La tâche sera toutefois difficile pour les Valaisans, qui n'ont plus battu les Rhénans depuis septembre 2022.

/ATS
 

