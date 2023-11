Sion arrache le nul, Xamax cartonne

Sion a eu chaud lors de la 14e journée de Challenge League. Réduits à dix, les Sédunois ont tout de même arraché le nul 3-3 dans les arrêts de jeu à domicile contre Vaduz.

Belle force de caractère des joueurs de Didier Tholot, par ailleurs expulsé en fin de rencontre. Si Sorgic a ouvert très tôt la marque pour les locaux (3e), les Liechtensteinois ont répondu rapidement avec un doublé de Djokic et une réussite de Cavegn. Menés 3-1 à la 26e, les Valaisans ont en plus vu Balthazar se faire expulser à la 45e pour deux cartons jaunes.

Malgré leur infériorité numérique, les Sédunois ont poussé pour être finalement récompensés en toute fin de partie. Joel Schmied a réduit la marque à la 90e et trois minutes plus tard c'est Hefti qui a pu offrir un point au leader de Challenge League.

A Baden, Neuchâtel Xamax est allé cueillir un très joli succès 4-0, grâce notamment à Simone Rapp auteur d'un triplé et d'un magnifique but de Winkler. Les Xamaxiens n'avaient plus gagné en championnat depuis le 11 août! Ce succès leur permet de prendre la 3e place du classement, mais avec un match de plus qu'Aarau.

La rencontre Wil-Bellinzone s'est terminée sur un score nul et vierge (0-0).

/ATS