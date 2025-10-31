Sion chez le leader, Servette et le LS aussi en déplacement

La 12e journée de Super League commence samedi avec les trois Romands à l'extérieur. Sion se ...
Photo: KEYSTONE/THOMAS HODEL

La 12e journée de Super League commence samedi avec les trois Romands à l'extérieur. Sion se rend à Thoune, Servette à Winterthour et le LS à Zurich.

La bataille pour accrocher le Championship Group et donc le top 6 fait toujours rage. Pour Sion, 4e, se déplacer chez le néo-promu thounois signifie aussi se rendre chez le leader. Car oui le club bernois caracole en tête après onze journées avec 25 points, soit quatre de plus que St-Gall et Bâle.

Pour Sion, battu par les Thounois 1-0 à Tourbillon il y a moins d'une semaine, ce match sonne comme une belle occasion de prendre une revanche. Les Sédunois ont su rebondir mardi ont disposant de St-Gall 3-2.

Chez la lanterne rouge Winterthour, Servette a l'occasion d'enchaîner un troisième succès de rang et de pourquoi pas monter dans le top 6. Battu par les Genevois mercredi soir lors du derby lémanique, le LS se déplace à Zurich pour y affronter un club qui couche sur quatre revers consécutifs. Les hommes de Peter Zeidler doivent faire mieux que ce qu'ils ont montré face aux Grenat. En cas de victoire, ils s'éloigneraient de la zone dangereuse.

/ATS
 

